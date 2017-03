Amara Traoré encourage la Fédé et la ligue Pro: " Le football sénégalais est en train d'être bien organisé"

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Mars 2017 à 14:19

Amara Traoré ne fait partie de ceux qui pensent que l'actuelle équipe dirigeante de du football sénégalais a échoué et qu'elle doit rendre le tablier. Pour l'ancien international et ancien coach des "Lions", "le football sénégalais est en train d'être bien organisé".



"Tout le monde joue, à l'exception de certaines ligues, où la petite catégorie, surtout les cadets, n'existe pas. De plus en plus, les compétitions organisées par la Ligue Pro et la Fédération sont maîtrisées. Les filles jouent les "navétanes", le Beach soccer est en train essor, le futsal s'organise, même le dimanche matin, les anciens footballeurs jouent. Depuis trois ans, il y a une politique de resserrement de l'élite nationale, avec une Nationale 1 à deux poules, une Nationale 2 à quatre poules, etc...", note Amara Traoré dans une contribution publiée dans le quotidien L'Observateur.



Sur la même lancée, il demande aux amateurs du football à éviter "les réactions épidermiques et populistes". Car, dira-t-il, "c'est l'élite internationale de notre football qui ne marche pas bien, ce que je n'ai pas arrêté de signaler depuis un certain temps. J'invite la Fédération de football à se pencher sur ce problème, je veux dire par là, l'élite jeune ( sélections jeunes) l'élite au niveau des clubs (compétitions africaines) et enfin, notre chère Equipe Nationale...".



Amara Traoré encourage "la Fédé et à la Ligue Pro, pour l'organisation et la maîtrise des calendriers de notre football local".

