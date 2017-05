Ambassade du Sénégal en Angleterre: téléphone coupé, les Sénégalais s’insurgent Les Sénégalais qui vivent en Angleterre ne savent plus quoi faire du fait de la ligne téléphonique de l’ambassade sénégalaise, coupée depuis une semaine, pour cause de facture impayée.



« Je n’en croyais pas d’abord mes oreilles ni mes yeux car à plusieurs reprises, j’ai essayé de joindre l’ambassade pour des renseignements, mais le répondeur ne me renvoyait pas de tonalité. Et c’était le cas pour les autres Sénégalais qui voulaient avoir des nouvelles sur beaucoup de choses qui les concernent », informe Madame Malado Sow au bout du fil de Senego, une ressortissante sénégalaise qui y vit depuis près de 25 ans.



Ayant pris le contact d’une personne qui travaille dans l’ambassade, cette dernière l’a renvoie à l’ambassadeur lui-même. « A ma grande surprise, l’ambassadeur me fait savoir que cela n’est pas possible et qu’il va vérifier. Lui-même argue ne pas être au courant de la coupure et qu’il va gérer. Mais depuis une semaine, c’est silence radio alors qu’il y a des choses importantes que les Sénégalais veulent savoir, surtout celles afférentes sur les élections législatives », s’inquiète cette militante et responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), qui précise que c’est juste un acte citoyen qu’elle accomplit, pas politique.



D’ailleurs, toujours sur sa lancée, Malado Sow affirme que sur les listes, mille cent soixante-dix (1170) personnes se sont inscrites. A Londres, c’est 817 inscrits, 228 à Manchester et 127 à Birmingham. « Ce qui est assez aberrant, nous n’avons aucune information sur les élections, encore moins retiré nos cartes biométriques alors la date butoir arrive à grand pas », se plaint Mme Sow.



Senego a tenté de joindre l’ambassade sur ses deux (2) lignes, mais la tonalité faisait défaut.





Senego

