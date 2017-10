Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amber Rose organise une marche dénommée « Slut Walk » à Los Angeles Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2017 à 22:19 | | 0 commentaire(s)| Le week-end dernier, Amber Rose organisait sa fameuse marche « Slut Walk », pour la deuxième année consécutive. L’objectif de cette marche était de dénoncer le harcèlement s*xuel dont les femmes sont victimes au quotidien. Mouvement féministe en pleine expansion, c’est en parcourant les rues de Los Angeles qu’Amber Rose et une centaine de partisanes, se sont exprimées pour dénoncer ce fléau social.

Comme à son habitude, la jeune femme est arrivée dans un ensemble de lingerie, composé d’un corset au décolleté indécent, une culotte taille haute et d’un long gilet en voile transparent. Évidemment les bas résilles et les cuissardes étaient également de rigueur.



Visiblement très heureuse de remettre le paquet pour la seconde fois, Amber Rose est apparue plus souriante que jamais avant de défiler, accompagnée d’une centaine de femmes venues de Los Angeles et des villes situées aux alentours pour défiler, pancartes à la main.

Arrivée au point de ralliement, la nouvelle candidate de Danse Avec Les Stars a prononcé un discours sur le pouvoir des femmes et a pris soin de dénoncer les idéologies de la société actuelle, qui rabaissent sans cesse la gent féminine.



Soutenue par son amie Blac Chyna, Amber Rose a profité de cette occasion pour tacler ses ex Wiz Khalifa (le père de son fils) et Kanye West, qui ne cessent de l’insulter sur les réseaux sociaux.

L’on se souvient par exemple que Kanye West avait déclaré sur Twitter, il y a quelques mois, qu’il avait dû « prendre 30 douches avant de pouvoir sortir avec Kim Kardashian ». Une façon d’insinuer que le niveau d’hygiène d’Amber Rose ne le mettait pas à l’aise.

Toutes les participantes ont ensuite pu profiter de la musique diffusée par un DJ, pour boire quelques verres et manger quelques petits fours.





