Ambiance ! Blac Chyna, très énervée, insulte violemment son ex Tyga Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 14:34

Une nouvelle sortie de route pour Blac Chyna. Toujours très virulente, la jeune femme n'a pas mâché ses mots à l'égard de Tyga en le traitant de tous les noms sur son compte Snapchat. Elle l'accuse de ne pas l'aider financièrement à élever leur enfant, le petit King Cairo. Elle s'est montrée très menaçante. "Ces negros sont comme des p*tes donc je les traite tel quel (...) J'ai plus d'argent qu'il n'y en a dans ton compte, Tyga, Michael. Donc va le dire à Kylie et Rob ! C'est pour le compte de notre fils que je contacte ton vieux cul. Tu as envie de faire croire que j'ai envie de toi. Lol Tyga, tu n'es qu'une sal*pe. Tu peux aller chez ta mère ou chez ta pute, ou même appeler Terrell ou quelqu'un d'autre. Je t'attends !" peut-on entendre.



Une énième provocation de la part de Blac Chyna qui est devenue récemment une nouvelle fois maman en donnant naissance à Dream, une petite fille née de son idylle avec Rob Kardashian. Malheureusement, le couple formé par les deux stars a connu bien des tumultes. Le couple s'est séparé plusieurs fois. D'après certains de leurs proches, ils ne vivraient plus ensemble depuis Noël et leur mariage aurait été annulé. Il se murmure également que Kris Jenner aurait proposé une forte somme d'argent à la jeune femme pour que la petite Dream soit confiée à son père, Rob Kardashian.



source:Closermag.fr



