Amdy Faye à Aliou Cissé : « Sadio Mané doit être placé derrière les attaquants »

Sadio Mané "ne peut pas être utilisé comme à Liverpool où il a des joueurs différents avec lui. En sélection nationale, on doit le mettre derrière les attaquants", a dit l’ancien international Sénégalais Amdy Faye.



En continuant à le mettre sur le côté gauche de l’attaque des "Lions", comme dans son club, "il apportera peu de choses’’ à l’équipe nationale, a répondu l’ancien milieu de terrain des Lions, à la question de savoir comment Sadio Mané devrait-il être positionné pour qu’il puisse mettre son talent au service de l’équipe nationale.



A l’image d’une bonne partie de ses coéquipiers, l’attaquant de Liverpool, jugé brillant en Premier League avec son club, a été l’ombre de lui-même lors de la manche aller de la 3e journée du dernier tour qualificatif pour le Mondial 2018.



Le Sénégal qui jouait à domicile, a été contraint au nul (0-0) par les "Etalons" du Burkina Faso. La manche retour va se jouer mardi à Ouagadougou, la capitale burkinabè.



Selon Amdy Faye, en mettant Sadio Mané "derrière l’attaquant, il y aura plus de possibilités pour ses coéquipiers et lui-même de créer le danger’’.



"Avec sa vitesse, sa technique et sa percussion, ses adversaires ne peuvent faire que des fautes sur lui, surtout s’il reçoit rapidement les ballons", a-t-il analysé.



De même, "le meilleur poste de Diao Keita Baldé est dans l’axe du but et non sur les côtés’’, a par ailleurs ajouté Amdy Faye, formé à Aldo Gentina - un centre de formation dakarois -, avant de se révéler à l’AJ Auxerre (France).



Diao Keïta Baldé "a été formé à la Masia (académie du FC Barcelone) en tant qu’attaquant et je crois qu’il sera plus utile à ce poste de 2e attaquant", a souligné l’ancien international.



Dans un entretien paru dans le quotidien sportif français L’Equipe, la semaine dernière, la direction technique de l’AS Monaco, avait indiqué avoir recruté l’international sénégalais pour jouer "en attaque et nulle part ailleurs".







