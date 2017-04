Amel Bent moins présente sur les stations de radio : La star file une belle harmonie à côté de sa petite famille

Aujourd’hui encore, Amel Bent est l’une des plus dignes représentantes du R’n’B français. Bien qu’ayant débuté sa carrière en 2004, à peine âgée de 19 ans, elle garde des liens très forts avec son public, toujours aussi réceptif à ses textes et à sa musique.



Amel Bent Bechir naît le 21 juin 1985, à Joué-lès-Tours, d’un père algérien et d’une mère marocaine, et grandit à La Courneuve. Si adolescente, elle est déjà passionnée de musique, c’est en tant que psychologue que la jeune Amel a l’am­bi­tion de percer. Elle concourt cependant sur un coup de tête à l’émis­sion Nouvelle Star en 2004, et en sort troisième avec les faveurs du public et des producteurs. Son album Un jour d’été (2004) est un véritable succès dans les bacs, et les fans sont vite touchés par cette artiste R’n’B à la sensibilité rare.



Moins présente sur les stations de radio, ces dernières années, sa participation à l’émis­sion Danse avec les Stars en 2013 lui permet de renouer durablement avec ses fans.



Côté vie privée, Amel Bent rencontre en 2014, un jeune chef d'entre­prise, Patrick Anto­nelli. Le couple se marie en juin 2015 à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Le 30 septembre 2015, la chan­teuse annonce sa gros­sesse sur son compte Twit­ter. Un maga­zine people annonce la nais­sance d'une petite fille prénom­mée Sofia dans le courant du mois de février 2016, mais l'heureuse nouvelle n'est pas confir­mée par la chan­teuse.



Par ailleurs, cette dernière a fait une apparition pour la toute première fois avec sa fille Sofia lors de son anni­ver­saire. Sa maman lui a orga­nisé une petite fête pour ses 1 an le 4 février dernier, et avait même prévu un gâteau d'anni­ver­saire grand, aussi grand que la petite-fille.



La chan­teuse, qui n'envi­sage plus sa vie loin de sa petite Sofia depuis sa nais­sance, a profité de l'occa­sion pour publier une belle décla­ra­tion d'amour sur Insta­gram.



« Il y a 1 an , tu es née …Amour de ma vie, l'essen­tiel, l'équi­libre, le sens à tout ça … je t'aime ma fille. »