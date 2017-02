Amel Bent a fêté la première bougie de sa fille dans une robe en soie jaune très sexy, et elle a chanté ses tubes préférés accompagnée de ses proches.



Sofia, la fille d’Amel Bent et de l’homme d’af­faires, son mari, Patrick Anto­nelli a fêté son premier anni­ver­saire le samedi 4 février.



Pour la première bougie de sa fille, Amel Bent avait fait commander un magni­fique gâteau à l’ef­fi­gie de Belle, person­nage de La Belle et la bête et en a profité pour dévoi­ler une nouvelle fois, le corps dont elle est aujourd'hui si fière.



La chan­teuse a en effet perdu beau­coup de poids depuis la nais­sance de Sofia et a saisi l’oc­ca­sion pour essayer une robe jaune décol­le­tée très seyante et sexy. Ses fans ont pu obser­ver de nombreuses photos et vidéos, sur son compte Insta­gram, sur lesquelles elle s’adonne à une séance de karaoké de ses chan­sons préfé­rées avec famille et amis , une fois la petite couchée.



Une fête parti­cu­liè­re­ment joyeuse en ce début 2017 et qui marque pour l'inter­prète de Ma Philo­so­phie, son retour en studio d'enre­gis­tre­ment, tandis que son mari sorti de prison le 14 septembre 2016, va pouvoir poupon­ner la petite Sofia.