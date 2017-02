Amélioration des conditions de détention, la MAC de Thiès dotée d'un nouveau quartier Après la construction d'un quartier pour les mineurs et d'une infirmerie, l'ambassade de Suisse au Sénégal, en partenariat avec l'association "Pour le sourire d'un enfant", vient de doter la Maison d'arrêt et de correction de Thiès, d'un nouvelle infrastructure dédiée aux jeunes détenus majeurs primo-délinquants âgés entre 18 et 21 ans.

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

L'objectif d'une telle démarche est d'éviter le contact des mineurs avec les délinquants beaucoup plus chevronnés et de lutter ainsi contre la récidive. Le ministre de la justice, Garde des sceaux, Maître Sidiki Kaba, a indiqué que ce nouvel espace permet de respecter davantage le principe de la séparation des catégories pénales conformément à la règle 11 de l'ensemble des règles minima des Nations-Unies pour le traitement des détenus. Laquelle règle précise que cette séparation devra toujours tenir compte des considérations liées à l'âge, le sexe, les antécédents judiciaires, le motif de l'incarcération ainsi qu'aux exigences liées au traitement des détenus.



Selon le ministre, la construction d'un quartier spécial pour les jeunes majeurs primo-délinquants montrent tout l'intérêt qui doit être accordé à cette catégorie souvent oubliée car étant sortie de l'enfance et n'étant pas encore tout à fait adulte. Les séparer des adultes dans la détention, leur donnera plus de chances d'éviter la récidive mais aussi et surtout, permettre à l'administration pénitentiaire de leur accorder plus de temps pour qu'ils réussissent leur réinsertion sociale, selon les voeux des autorités.



Une prison de 1500 places sera bientôt réceptionnée à Sébikhotane pour décongestionner la prison de Rebeuss et il est également prévu la réhabilitation des 37 établissements pénitentiaires du pays pour assurer de meilleures conditions de détention aux détenus.



A cela s'ajoute le renforcement des effectifs du personnel pénitentiaire avec notamment le recrutement de 150 agents qui ont été formés en 2016 ainsi que 200 autres agents dont la formation a démarré. Aussi l'allocation journalière destinée à la bonne prise en charge alimentaire des détenus a été relevée, passant de 650 francs CFA en 2014 à 1000 francs CFA en 2016.



En outre, le quartier des femmes de la MAC fera bientôt peau neuve avec la construction et la rénovation d'un nouveau quartier dédié aux jeunes filles mineures et aux mères avec leurs enfants à bas âge.



source: le quotidien

