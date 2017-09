Aménagement du Territoire: Abdoulaye Diouf Sarr liste ses résultats avant de passer la boussole à son successeur, Yaya Abdoul Kane

Le tout nouveau ministre de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, a officiellement pris service ce jeudi. Abdoulaye Diouf Diouf Sarr qui détenait jusque-là les clés de ce département, a profité de ce moment solennel pour faire le bilan de ses 5 ans de fonction à la tête de ce ministère, avant de passer le témoin à son successeur Yaya Abdoul Kane.



Auparavant, l’actuel ministre de la santé et de l’action sociale s’est montré nostalgique des moments vécus dans le département de l’Aménagement du territoire.



« J’ai vécu des moments formidables dans ce ministère. Je suis allé à la rencontre des acteurs sur le terrain. J’ai vu des hommes et des femmes engagés pour le développement de leur terroir. J’ai parcouru des milliers de kilomètres, à travers le pays, pour lancer des travaux, inaugurer des infrastructures, dialoguer avec les acteurs territoriaux.



A ces différentes occasions, j’ai partagé la joie des populations ; j’ai aussi noté leurs doléances, souvent leurs suggestions et leurs encouragements. Sur le terrain, j’ai senti le souffle de dynamisme que l’Acte 3 de la décentralisation a apporté aux territoires, traduisant ainsi la pertinence de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République », se souvient encore Abdoulaye Diouf Sarr, sans oublier de remercier ses collaborateurs avec qui dit-il, « nous formions une équipe ».



Même nostalgique, Abdoulaye Diouf Sarr semble ne pas oublier les moindres détails relatifs aux réalisations et résultats de ses 5 années écoulées à la tête de ce ministère.



« Je ne peux m’empêcher de citer quelques résultats obtenus ces deux dernières années :

• Une capitale propre ; c’est l’une de nos plus grandes fiertés, mais cela ne nous a pas fait oublier les autres régions où l’UCG intervient en appui aux communes pour un Sénégal propre ;

• La réalisation en cours des infrastructures de gestion des déchets solides dans les communes de Dakar, Kaolack, Tivaouane et Touba-Mosquée ;

• La réalisation de nombreux hôtels de ville ;

• Des services renforcés et redynamisés ; je pense au Service de Formation, au Service de la Communication, de la Documentation et des Relations publiques…», a-t-il cité.



Même si Abdoulaye Diouf Sarr qui listait aussi d’autres acquis tels que l’augmentation des transferts financiers, la formulation en cours du Programme d’appui aux communes et aux agglomérations (PACASEN), a tout de même reconnu que des défis restent encore à relever.



Landing Jef Diédhiou, Leral.net