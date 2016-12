Âmes sensibles s’abstenir : Des Russes affamés deviennent cannibales lors de la famine des années 1920

Des Russes affamés qui vendent des parties de corps humain comme de la viande pendant la famine des années 1920, durant laquelle des familles désespérées deviennent des cannibales pour survivre. On estime que de 5 à 10 millions de personnes qui sont mortes en raison de la pénurie de nourriture causée en grande partie par la guerre civile et la sécheresse.

Des parties de corps humain, y compris les têtes coupées étaient la seule alternative désespérée pour nourrir leurs familles. Ces images inquiétantes montrent les horreurs de la famine russe dans les années 1920 qui a touché environ 25 millions de personnes dans la région de la Volga et de l'Oural dans le vaste pays.