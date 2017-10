Âmes sensibles s'abstenir Inde : un Nigérian battu presque à mort par une foule (vidéo)

Depuis plusieurs jours circule sur les réseaux sociaux une vidéo choquante d’un Nigérian subissant des violences de la part d’une foule en Inde. Ce dernier serait accusé de vol, selon Punchng.

Cette scène a suscité une indignation quant à la façon dont ce jeune homme, identifié simplement comme Ahmad a été molesté. Plusieurs personnes ont déclaré que c’était une attaque raciste, un avis que la police indienne ne partage pas.



Selon le rapport de NDTV, l’homme aurait été surpris aux premières heures du 24 septembre alors qu’il essayait de cambrioler une maison à Malviya Nagar dans le sud de Delhi qui abrite la majorité des étudiants africains. La maison appartenait à un certain Krishna Kumar.

Suite à cette agression brutale, le Nigérian, abandonné à lui-même a été arrêté par la police qui a déclaré qu’Ahmad avait été trouvé en possession d’un coupe-fil et d’un sac contenant des clés passe-partout.

Des témoins ont révélé à la police qu’il s’était blessé quand il est tombé dans l’escalier alors qu’il essayait de s’échapper. The Hindu rapporte que les habitants de Savitri Nagar étaient d’accord qu’Ahmad soit attaché à un poteau et tabassé par la foule.

« Il a été attaché avec des cordes et frappé par les résidents. Il a été pris en flagrant délit. Ce dernier nous dérangeait depuis deux mois », a déclaré Pawan Kumar, un résident de 40 ans, affirmant qu’Ahmad avait commis des vols dans plusieurs maisons de la région. Les habitants ont même produit trois vidéos qui inculpaient Ahmad.

« Les vidéos sont de deux incidents qui se sont déroulés au début du mois de septembre. Il y a eu tellement de vols dans la région. Une fois, 15 000 roupies ont été volés, une autre fois c’était 2 500 roupies avec deux ordinateurs », a déclaré Ravi Kumar, un autre résident.



