Ameth Amar : «Djibo Kâ détenait, pratiquement tous les secrets d’Etat mais, il n'en a jamais révélé le moindre… »

Après l’enterrement, ce week-end, de l’ancien Ministre Djibo Léity Ka, sa villa sise au quartier des Almadies, route de l’Hôtel King Fahad Palace ne désemplit pas. L’on y note un véritable ballet des hommes politiques, religieux, coutumiers mais aussi de brasseurs d’affaires. Ce qui en dit long sur la dimension du disparu. Ameth Amar, Président Directeur Général de Nma Sanders qui était venu présenter ses condoléances, a fait un témoignage poignant sur le défunt Secrétaire Général de l’URD.



A l’en croire : «La disparition du Ministre Djibo Léity Ka nous attriste au plus haut point. Le Sénégal vient de perdre un grand Commis d’Etat, un serviteur infatigable de la République. Il nous a quitté mais nous laisse une riche histoire. Son premier poste était le Directeur de Cabinet du président Senghor dans les années 70. Voilà un homme qui donc, détenait, pratiquement, tous les secrets d’Etat mais qui n’a jamais révélé le moindre. Aucun secret d’Eta n’a jamais sorti de sa bouche. Ce qui prouve qu’il était un grand homme d’Etat et, il doit également être un cas d’école pour les générations présentes et futures», s’est impressionné M. Amar.