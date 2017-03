Amical: Le Sénégal et le Nigéria se neutralisent

Le Sénégal et le Nigéria s’affrontera ce soir à Londres en match amical international. Les deux équipes se sont quittées sur un score de parité 1-1.



Moussa Sow a ouvert la marque à la 54e minute sur un service de Idrissa Gana Guèye. Les "Lions" se feront rejoindre à la 84e minute suite à une faute de Khadim Ndiaye sur l’attaquant Nigérian, Iheanacho. Le joueur se rend justice lui-même et transforme le penalty.



Le Sénégal affrontera ce lundi la Cote d’Ivoire à Paris.

