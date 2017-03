Amicaux de 23 et 27 mars : Alfred Ndiaye signe son retour Il n’avait plus été convoqué depuis plus d’un an. Mais Alfred Ndiaye devrait signer son retour dans la Tanière à l’occasion des deux matchs amicaux que le Sénégal joue les 23 et 27 mars prochain contre le Nigeria et la Côte d’Ivoire à Paris.

Après la retraite internationale de Momo Diamé, Aliou Cissé refait appel à Alfred Ndiaye pour équilibrer son milieu de terrain. Certes, des solutions existent avec la paire Ghana-Kouyaté qui a fini de s’imposer dans l’entrejeu, mais le technicien a aussi besoin d’avoir d’autres options. Et pour les deux prochaines sorties des "Lions", il a fait appel à Alfred Ndiaye qui a été récemment barré par la concurrence à ce poste.



Des joueurs comme Cheikh Ndoye, Pape Kouly Diop, Pape Alioune Ndiaye ou encore Henri Saivet se sont montrés beaucoup plus convaincants.



Bien que laissé à quai lors de la dernière coupe d’Afrique des Nations, Alfred n’a pas abdiqué pour autant. Son transfert sous forme de prêt à Hull City en provenance de FC Villareal prouve à suffisance que le natif de Paris reste un milieu de terrain de choix. Son retour dans la Tanière après un an de disette, sera l’occasion pour l’ancien joueur de Bursaspor (Turquie) de rester sur la même dynamique.



Arrivé chez les "Tigers" au mois de Janvier dernier, Afred Ndiaye prouve, à 27 ans, qu’il est un rouage essentiel de son équipe. Son retour en sélection lui permettra d’engranger encore de la confiance pour davantage franchir les paliers.



Pour rappel, la liste des Lions sera publiée aujourd’hui à 10h.

