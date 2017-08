Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amina Badiane réfute les accusations la "Miss Sénégal" Ndèye Astou Sall et menace Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 15:11 | | 0 commentaire(s)|



Le ton monte entre la Miss Sénégal Ndèye Astou Sall et le Comité d’organisation de Miss Sénégal Nouvelle Vision. La première avait annoncé dans le quotidien « Les Echos », une plainte à l’endroit de la présidente Amina Badiane. Cette dernière dit n’avoir rien reçu, et que si elle persiste la plainte peut retourner contre elle.



Apres l’annonce de la plainte de la Miss, la personne morale du Comité d’organisation de Miss Sénégal Nouvelle vision, a tenu à dire sa part de vérité. Elle avoue être surprise de lire que la Miss Sénégal 2016, Ndèye Astou Sall a déposé une plainte, alors que cette dernière ne comprend rien de ce qui a été décidé et fait après son élection.



La présidente soutient qu’elle n’a pas eu de nouvelles de cette plainte, et que, pour parer à cette éventualité, elle dit avoir pris des avocats à Dakar et à Paris.

« Il n’y a pas de de voiture pour la Miss. Nous avions signé un partenariat avec la Cfao Sénégal qui nous a aidés pour l’organisation de la finale. Donc, Cfa a amené la voiture pour une exposition (…) Ce que Ndèye Astou Sall a fait démontre qu’elle n’est pas sérieuse, parce qu’elle s’est déplacée à Cfao pour récupérer une voiture qu’elle n’a pas. Les gens de la Cfao lui ont bien expliqué que la voiture faisait l’objet d’une exposition. En plus, il n’y a pas de contrat qui me lie avec la Miss Sénégal. Donc ce qu’elle est en train de faire n’a pas de sens », a-t-elle expliqué, interrogée par quotidien « Les Echos ».



Amina Badiane récuse les propos de la miss et signale que « cette plainte peut se retourner contre elle si elle continue ».



Pour ce qui est des lots, elle soutient que la Miss Ndèye Astou Sall a tout reçu. « Elle a encaissé l’argent et d’autres lots, donc, qu’elle arrête de raconter des choses qui n’existent pas », conclut-elle.



M. L. Ndiaye



Accueil Envoyer à un ami Partager