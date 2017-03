Amina Poté sur son retour à la TFM : "Youssou Ndour est mon papa, je ne peux rien lui refuser"

Rédigé par Massene Diop le 2 Mars 2017 à 07:58 | Lu 118 fois

Amina Poté s'est prononcée officiellement sur son médiatisé retour la TFM quelques jours après avoir été promue Directrice générale de Dakar TV. Elle confirme ainsi son retour à GFM, car selon elle Youssou est son "kilifa" et son père et qu'elle ne peut pas lui dire non.. La célèbre animatrice de Richmonjiz a même donné rendez vous aux télespectateurs de la TFM pour de nouvelles émissions sur la TFM.