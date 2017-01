Amina Sakho: "la Candidature de Karim est indiscutable" ! Pape Samba Mboup nous a déjà habitués à des déclarations intempestives comme celles faites récemment dans un quotidien de la place. En 2012, il avait théorisé le scénario qu’il a décliné l’autre jour, à savoir, la non candidature de Karim en 2019 en faveur de Macky Sall et attendre la fin des deux mandats, plus que compromis de ce dernier, pour se lancer enfin à la course vers le Palais ! On le comprend, sevré des largesses du pouvoir de Me Wade depuis mars 2012, Pape Samba cherche à se faire adopter par le nouveau prince qui lui assure certainement sa pitance quotidienne!

Karim n’est ni en liberté conditionnelle, n i en résidence surveillée. Son exil au Qatar répond à des impératifs qui seront élucidés le moment venu. Ceux qui entretiennent leur business sur la base de sa non candidature, seront bientôt démasqués et mis hors d’état de nuire. Les propos de Pape Samba Mboup au sujet de la non candidature de Karim Wade en 2019 sont dénués de tout fondement et ne répondent qu’à une logique de déconstruction et de déstabilisation du Parti démocratique sénégalais. Ces oiseaux de mauvais augure, oublient qu’en plus du Pds, la candidature de Karim Meïssa Wade est portée par le réseau très vaste des mouvements de soutien qui n’ont cure des calculs politiciens.



Nous savons déjà que le rêve de Macky Sall est d’éliminer à jamais ses adversaires potentiels, parmi lesquels Karim figure en très bonne place. Des mercenaires sont ainsi recrutés au sein même des partis qui nous sont les plus proches, pour jouer un rôle de sape à l’intérieur de cette déferlante qui porte la candidature de Karim Wade…Ils ne réussiront jamais à saper le moral de nos troupes. Le combat pour l’élection de Karim en 2019 est plus que d’actualité. Dès 2017, nous le porteront au Perchoir pour imposer une cohabitation à Macky Sall avant de le chasser définitivement du Palais dès le premier tour en 2019.



Dans notre lutte quotidienne pour la réalisation de ce programme, nous n’avons ni plan B, ni Plan C. Tous, pour Karim et nul autre, en dehors de Karim, telle est notre devise !

Que Pape Samba Mboup et ceux qui empruntent sa stratégie, se détrompent : nous ne nous laisserons jamais déstabilisés par ces snipers, armés par un pouvoir aux abois, qui face à la menace de la candidature unique de l’opposition, se met déjà à trembler, en se chauffant de tout bois.



Que les mercenaires de tous bords se le tiennent pour dit : qu’il pleuve ou qu’il vente, Karim Meïssa Wade sera candidat à la présidentielle de 2019 !



AMINA SAKHO

Président du Mouvement Karim Président



