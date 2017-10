Aminata Diallo : « Abdou Diouf doit réagir, son silence est pesant… »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Octobre 2017 à 12:34

La coordonnatrice du Mouvement « Fal Khalifa Sall », Aminata Diallo s’est indignée au cours d’un rassemblement tenu, ce samedi, du silence de l’ancien Secrétaire général du Parti socialiste et de l’ancien président de la République Abdou Diouf sur l’affaire Khalifa Sall.

« Lors du Congrès de 1986, Abdou Diouf a appelé Khalifa Sall pour lui confier l’organisation de la rencontre. Aujourd’hui, c’est ce même Khalifa Sall qui est en prison après avoir tout donné au Parti socialiste sans que Abdou Diouf ne réagisse », semble-t-elle ne pas comprendre un tel scénario, avant d’exprimer son indignation et de promettre l’externalisation du combat pour la libération de Khalifa Sall.

Et Aminata Diallo de poursuivre : « Je suis « Dioufiste », je suis « Khalifiste ». J’ai le droit de parler. Le silence d’Abdou Diouf est pesant dans l’affaire Khalifa Sall. Abdou Diouf doit parler au nom de Senghor pour ce que Khalifa Sall a fait pour le Parti socialiste depuis sa jeunesse. Abdou Diouf doit réagir ».

Aminata Diallo a, par ailleurs, appelé les leaders de Bennoo Bokk Yaakaar (BBY) à garder leur sérénité car l’incarcération de Khalifa Sall, en tant que député est gênante.



Auteur: ferloo - Seneweb.com



