Aminata Diallo, chef de cabinet de Khalifa Sall : « Il est impensable que le PS reste jusqu’en 2024 pour avoir un candidat» Le chef de cabinet du maire de Dakar ne partage pas de la vision de ceux qui estiment que Khalifa Sall et ses camarades devront assumer les conséquences d’une implosion du parti socialiste (PS). La présidente des femmes de la 10ème coordination du parti socialiste à Grand-Yoff est d’avis que, s’il y a implosion, ce sont ceux qui défendent le « altopé » qui devront assumer les conséquences ».

Pour Aminata Diallo, « aujourd’hui le Ps est dans un tournant décisif ». « En 2007, nous étions avec la coalition Benno Siggil Sénégal; en 2012 c’est le "altopé". Et si on continue comme ça, le Ps n’aura un candidat qu’en 2024. C’est inadmissible. Bazarder le parti au profit d’intérêt crypto-personnels c’est inadmissible. Advienne que pourra. Pour moi, héritière de Senghor, il est impensable que le PS reste jusqu’en 2024 pour avoir un candidat et nous auront un candidat », assène la députée socialiste.



Par rapport aux sorties d’Aminata Mbengue Ndiaye et- d’Aida Sow Diawara, Aminata Diallo de marteler que « je ne réponds pas à des gens qui sont finis. Ce n’est pas la peine. Je ne leur répondrai pas".



Vilipendant le secrétaire général du PS, le chef de cabinet du maire de la ville de Dakar martèle que « avec cette mer polluée, les poissons risquent de mourir et la mer n’aura plus de sens d’exister. Avant d’en arriver là, il faut dépolluer cette mer, sauver les poissons, pour qu’on puisse continuer à vivre dedans ».



Par rapport aux convocations de jeunes socialistes à la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre de l’affaire des événements survenus à la Maison du parti le 5 mars 2016, la députée Aminata Diallo tonne : C’est inédit. C’est un règlement de comptes ».



Source Vox Populi

