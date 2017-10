Que vaut finalement la décision arrêtée par la la direction du Parti socialiste de soumettre l'exclusion de Khalifa Sall et Cie au Bureau politique? Outre Bamba Fall, qui parle de rumeur, Aminata Diallo aussi minimise, en indiquant que c'est juste pour amuser la galerie.



Le bureau politique du Parti socialiste va se prononcer pour votre exclusion, quel commentaire vous inspire tout ça ?



C'est le Secrétariat exécutif national qui a proposé au Bureau politique de nous exclure, sous prétexte que nous nous sommes auto-exclus du parti. Je voudrai rappeler à nos camarades que l'auto-exclusion n'existe nulle part dans les textes du Parti socialiste. S'il y a auto-exclusion dans le parti, alors on peut considérer que nous sommes nombreux à nos auto-exclure en ce moment, pour avoir eu une position contraire à celle de la direction du parti.



Pour rappel, en 2014 déjà, Ousmane Tanor Dieng avait conduit une liste parallèle à Benno Bokk Yakaar. Il n'était pas sur les listes de Benno aux locales à Nguénière. Le Ps est allé seul aux locales à Nguéniène en 2014. Donc, si on doit parler d'auto-exclusion, que l'on n'oublie pas ce fait. C'est de la diversion cette décision, parce que le parti devrait renouveler ses instances et jusqu'à présent, cela n'a pas été fait. On devait normalement commencer la vente des cartes. Le mandat du Bureau politique expire en juin 2018 et on n'a toujours pas commencé la vente des cartes. C'est sur cela que les gens devaient se concentrer.



Pour vous, le Ps a éludé les véritables questions...



Tout à fait. L'ordre du jour de la réunion de samedi passé devait porter sur cette question. Pas sur des détails ! Malheureusement, puisqu'ils n'avaient rien à faire, ils utilisent Khalifa Sall pour le compte de la diversion. C'est mesquin de l'utiliser pour faire la diversion. Khalifa a beaucoup fait pour ce parti. Tout cela finira un jour et Macky Sall ne sera plus chef de l'Etat mais le Ps, lui sera là. Ce jour-là, je ne sais pas comment ils regarderont Khalifa Sall dans les yeux.







Les Echos