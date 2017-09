Aminata Diao Baldé, Benjamine de la XIIIe législature : la nouvelle égérie de l'Assemblée nationale

Investie sur la liste départementale de Benno Bokk Yakaar à Vélingara (région Kolda), la jeune Aminata Diao, 32 ans, avec sa grâce et sa beauté, a été une des attractions de la campagne électorale. Ce matin, elle a officiellement été investie député et aussi benjamine de la XIIIème législature. Un vrai parcours pour la lionne de Kolda. Elle est entrée dans l’histoire.



Ce matin à l’Assemblée, Aminata Diao a eu l’honneur d’être citée par Abdoulaye Makhtar Diop, qui a présidé l’installation de la XIIIe Législature et Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale.



Aminata Diao est décidé à continuer à faire le plaidoyer des couches vulnérables à la pauvreté. « Pendant longtemps, j’ai observé avec beaucoup d’amertume la souffrance des femmes dans le monde rural et c’était l’occasion pour moi de montrer qu’elles trouveront en moi, une avocate déterminée et engagée.



« Je sais que le Président Macky Sall porte une attention particulière à la condition de la femme surtout de la femme rurale. C’est pourquoi, je me suis engagée à tout faire pour que les femmes du département de Vélingara bénéficient de toutes les opportunités développées dans le cadre du PSE », a-t-elle laissé entendre », a-t-elle ajouté.



En incarnant avec détermination, le leadership au féminin à Vélingara, aujourd’hui, Aminata Dia sera une étoile à Dakar qui devra désormais briller au niveau national et sa belle silhouette et son beau visage feront partie du paysage de l’Hémicycle de l’Assemblée nationale sous la XIIIe Législature. Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. MACHALLAH…



Massène DIOP Leral.net

