Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Aminata Niane, membre du Conseil d’Administration d’ATOS, Tout ce que vous ne savez pas sur l'ex DG d'APIX Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l’économie du continent et méritent un coup de projecteur. AMINATA NIANE – EX DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’APIX, MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’ATOS.



Aminata Niane est une femme d’influence. Née en 1956 au Sénégal, elle a tout donné pour développer son pays. Le bac en poche, elle s’envole pour la France et obtient une maîtrise en chimie et un diplôme d’ingénieur en sciences et technologies des industries alimentaires.



A 27 ans, Aminata Niane entre dans le monde du travail en tant qu’ingénieur dans plusieurs entreprises sénégalaises spécialisées dans l’agroalimentaire : Société industrielle des Produits laitiers/SIPL et SONACOS.



Elle poursuit sa carrière dans l’administration en tant que conseillère technique au Ministère du Commerce en 1987. Quatre ans plus tard, Aminata Niane devient experte puis chef de projet et enfin associée responsable dans les premières structures d’appui au secteur privé.



En 2000, elle est nommée Directeur Général de l’APIX, une agence nationale rattachée au cabinet du Président de la République du Sénégal chargée de la promotion des investissements et des grands travaux jusqu’en mai 2012.



Durant cette période, Aminata a mis des stratégies en place pour améliorer l’environnement des affaires du pays. Elle est à l’initiative de plusieurs projets d’infrastructures en partenariat public-privé (PPP) : autoroute Dakar-Thiès ou encore l’aéroport international Blaise Diagne.



En 2013, elle devient conseillère auprès du Vice-Président Infrastructure, Secteur Privé et Intégration Régionale de la Banque africaine de développement. Aminata Niane est aujourd’hui membre du conseil d’administration de la société Atos.

Source Into The Chic (JA)

Aminata Niane est une femme d’influence. Née en 1956 au Sénégal, elle a tout donné pour développer son pays. Le bac en poche, elle s’envole pour la France et obtient une maîtrise en chimie et un diplôme d’ingénieur en sciences et technologies des industries alimentaires.A 27 ans, Aminata Niane entre dans le monde du travail en tant qu’ingénieur dans plusieurs entreprises sénégalaises spécialisées dans l’agroalimentaire : Société industrielle des Produits laitiers/SIPL et SONACOS.Elle poursuit sa carrière dans l’administration en tant que conseillère technique au Ministère du Commerce en 1987. Quatre ans plus tard, Aminata Niane devient experte puis chef de projet et enfin associée responsable dans les premières structures d’appui au secteur privé.En 2000, elle est nommée Directeur Général de l’APIX, une agence nationale rattachée au cabinet du Président de la République du Sénégal chargée de la promotion des investissements et des grands travaux jusqu’en mai 2012.Durant cette période, Aminata a mis des stratégies en place pour améliorer l’environnement des affaires du pays. Elle est à l’initiative de plusieurs projets d’infrastructures en partenariat public-privé (PPP) : autoroute Dakar-Thiès ou encore l’aéroport international Blaise Diagne.En 2013, elle devient conseillère auprès du Vice-Président Infrastructure, Secteur Privé et Intégration Régionale de la Banque africaine de développement. Aminata Niane est aujourd’hui membre du conseil d’administration de la société Atos.



Accueil Envoyer à un ami Partager