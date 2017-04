Aminata Tall : «Pour éviter la malédiction du pétrole, il faut…»

iGFM – (Dakar) La découverte de ressources naturelles comme le pétrole et le gaz a été source de polémique au Sénégal. En effet, une partie de l’opinion a indexé l’entourage du chef de l’Etat dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire Petrotim.



Pour éviter que notre pays ne s’embrase à cause de cette polémique, le Conseil économique, social et environnemental selon dakaractu, a décidé de consacrer le thème de la deuxième édition de ses portes ouvertes à la gestion durable des ressources naturelles, à savoir le pétrole et le gaz.



Ce sera l’occasion pour les sénégalais d’être bien informés sur ces ressources naturelles. Pour Aminata Tall, si de nombreux pays ont connu ce qu’il est convenu d’appeler la malédiction du pétrole, c’est parce qu’ils n’ont pas pu mettre en place des mécanismes d’une exploitation inclusive de gestion durable de leurs ressources.



«Cependant, on peut bien noter que la découverte et l’exploitation bien encadrée du pétrole et du gaz dans d’autres pays ont été un grand catalyseur du développement économique et social », fait remarquer la troisième personnalité de l’Etat.



Igfm