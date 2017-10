Aminata Tall impressionnée par l’œuvre de Me Wade : « L’Aibd est une merveille (…), nous sommes fiers »

A la tête d’une forte délégation, la présidente du Conseil économique sociale et environnementale a visité hier, le nouvel aéroport international Blaise Diagne (AIBD). Impressionnée par l’œuvre de son ex-mentor Abdoulaye Wade, Aminata Tall saisit l’occasion pour manifester toute sa fierté de voir le Sénégal disposer d’une infrastructure moderne digne des grands aéroports du monde.



«C’est une merveille, nous avons été impressionnés. Nous avons éprouvé également une forte fierté d’avoir une infrastructure (Aibd) aussi moderne que dans les pays les plus développés, à l’image des aéroports internationaux dignes de ce nom. Je pense que le Sénégal peut s’enorgueillir aujourd’hui, d'en disposer avec des investissements importants », s’est-elle réjouie.



Et de de faire remarquer : « Il y a la prise en charge de la sécurité pour la circulation des personnes. Ce qui m’a surtout marquée, c’est la mise en place des toilettes à tous les niveaux de stations des passagers. Pour la circulations, les espaces sont adéquats, avec des installations modulables ». La Présidente du Cese, selon L’Observateur n’a pas manqué de féliciter le Président Macky Sall, qui d’après elle, «a suivi pas à pas le projet, depuis sa mise en chantier ».



« La finalisation du projet de l’Aibd a respecté toutes les normes de sécurité et d’esthétique », confie Aminata Tall.

