Aminata Touré : "Au Sénégal, les mairies ne disposent ni de caisse noire, ni de fonds politiques au regard de la loi"

Rédigé par Massene Diop le 13 Avril 2017

Lors de l'émission Fram Facce de Ngagne Ndiaye de la TFM, Aminata Touré, l'envoyé spéciale du président de la République déclare que la présidence de la République dispose d'un fonds discrétionnaire d'intervention et qu'il n'existe pas de caisse noire, ni de fonds politiques dans aucune mairie du Sénégal. Avec 1 milliards 800 millions FCFA de la caisse d'avance de la mairie de Dakar, on peut équiper 10 postes de santé avec l'hébergement du médecin et de la sage femme.