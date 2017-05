Aminata Touré au meeting des femmes de l’Apr : « Macky Sall a investi 100 milliards de FCfa à Pikine »

L’envoyée spéciale du Président de la République, Aminata Touré, a invité les responsables de l’Apr à informer la population des réalisations du chef de l’Etat dans le département de Pikine afin de l’inciter à redonner confiance à Macky Sall. Selon elle, ce dernier a investi 100 milliards de FCfa dans ce département de Dakar.



Aminata Touré a rappelé que le chef de l’Etat Macky Sall a investi 100 milliards de FCfa à Pikine ayant permis à la population des zones inondables de ne plus vivre sous la hantise des inondations. « A pareil moment, beaucoup d’habitants de la banlieue ne dormaient plus tranquillement. En 2 ans seulement, le Président Macky Sall a remédié à cela », a-t-elle ajouté en insistant sur la nécessité de consolider l’unité dans les rangs de l’Apr.



« Si nous voulons vraiment soutenir le président de la République, nous devons faire abstraction de nos égos et nous unir vers l’objectif commun de le réélire en 2019 », a souligné Aminata Touré.



Elle a aussi jeté une pierre dans le jardin de l’opposition en expliquant que la composition de la coalition « Mankoo » est la même que lors du vote référendaire. Par conséquent, elle demeure convaincue que la coalition Bby rééditera le même exploit que lors de ce référendum.



« Même ceux qui ont rejoint « Mankoo» n’avaient pas apporté grand-chose à Bby au référendum. Il nous faut donc respecter la tradition de victoires qui se perpétue depuis 2012, car le chef de l’Etat a réalisé un travail qui mérite qu’il gagne les élections à venir », a ajouté Mme Touré.



« C’est à nous de l’Apr de nous ceindre les reins et investir tous les domiciles de Pikine et sensibiliser la population », a-t-elle poursuivi, en soulignant que les responsables doivent « éviter de saborder le travail remarquable accompli par Macky Sall par leurs petites querelles et leurs égos ». A l’en croire, cette mobilisation est un premier pas soulignant que d’autres pas sont attendus.



« Car, le département de Pikine est un département névralgique dans la région de Dakar. Si vous continuez dans cette dynamique en restant soudés vous soudant, c’est sûr que le chef de l’Etat sera victorieux à Pikine », a-t-elle conclu.



Auparavant, le maire de la ville, Abdoulaye Timbo et le ministre délégué, Pape Gorgui Ndong, ont salué la nouvelle casquette de responsable départementale des femmes de l’Apr que porte maintenant Awa Niang.



Le deuxième questeur de l’Assemblée nationale pense que cette unité des femmes doit être maintenue pour donner une majorité écrasante à Macky Sall à l’hémicycle. Abdou Karim Sall a, lui aussi, rassuré qu’aucun nuage n’existe entre lui et Abdoulaye Timbo. Il considère que l’Apr de Pikine a fini de sceller l’unité qui lui permet d’aller à l’assaut des 16 communes de Pikine et donner une majorité écrasante à Macky Sall.



