Aminata Touré chambre Manko Wattu Senegaal : «La cohabitation est mathématiquement impossible» La majorité présidentielle rempotera les prochaines élections législatives. C’est ce qu’a laissé entendre Mimi Touré pour qui la cohabitation est impossible. L’Envoyée spéciale du Président de la République a également invité l’opposition à changer de discours et à parler de programme.

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2017 à 07:41

Après la marche de l’opposition, le vendredi dernier, place maintenant aux analyses et commentaires. Si l’opposition réunie autour de la coalition Mànkoo Taxawu Senegaal se réjouit de la réussite de ce rassemblement, la majorité quant à elle, minimise. Venue présider ce samedi, le Panel sur le Plan Sénégal Emergent, organisé par le Mouvement «Macky Moo Ñu Ñior’’» de Cheikh Mbacké Sakho, l’Envoyée spéciale du président de la République s’est prononcée sur le sujet.



D’emblée, Aminata Touré dite Mimi reconnait que dans une démocratie, l’opposition a toujours sa place, sa liberté d’expression. Mais, pour elle, c’est le rapport de force sur le terrain qui reste une vérité. Rappelant que l’Alliance pour la République (APR) contrôle 447 sur 517 collectivités territoriales. «C’est cela le rapport de force entre la majorité présidentielle et l’opposition et, il se confirmera le 30 juillet. »



«Ce n’est pas de l’arrogance ni de la prétention, c’est la réalité. Le bilan du Président de la République est éloquent. C’est 6,5% de croissance. Je rappelle qu’en 2011, on était à1,7%.Ce sont des chiffres qui sont validés par nos partenaires internationaux. Je n’ai aucun doute que la majorité présidentielle aura une large majorité à l’Assemblée nationale parce que c’est le résultat du rapport de terrain. La cohabitation est mathématiquement impossible », assure-t-elle. « Le slogan qu’on leur lance, c’est : ‘’Montrez-nous votre programme’’ » En effet, l’ancien Premier ministre estime que l’opposition ne propose rien de concret aux populations. «Cette coalition doit trouver un discours. Car, le bilan du Président de la République parle de lui-même ».



Sur ce, elle rappelle que lors du dernier référendum (mars 2016), le rapport de force était de 66% pour le « OUI » qui représentait la majorité présidentielle et le reste, c’était l’opposition. « Nous allons continuer à expliquer les résultats. Nous n’allons pas dormir sous nos lauriers. Nous invitons l’opposition à avoir un débat sur le programme. Qu’est-ce qu’ils comptent faire dans le domaine de l’agriculture, dans la promotion des PME? Voilà les débats qui méritent d’être posés », a déclaré Mimi Touré qui dit ne pas entendre encore le projet du camp d’en face.



« Le slogan qu’on leur lance, c’est : ‘’Montrez-nous votre programme’’. Et qu’on ait des discussions programme contre programme et pas qu’on soit dans le crypto-personnel. Parce que la démocratie sénégalaise a dépassé le stade des attaques personnalisées », soutient-elle.



Aliou Diouf (Libération)



