Aminata Touré : "il n'y a jamais eu d'affaire PETROTIM" L'ancienne Premier ministre, aujourd'hui envoyée spéciale du Président de la République, Aminata Touré, en entrevue avec le journal Le Quotidien, a abordé des sujets économiques, notamment la baisse annoncée du prix de l'électricité, la construction du TER et l'affaire PETROTIM.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Janvier 2017 à 11:40 | | 4 commentaire(s)|

"il n'y a jamais eu d'affaire PETROTIM. D'abord, toutes les accusations de l'opposition étaient sans fondement. Il n'y a jamais eu de fraude fiscale, ne de délit d'initié. L'opposition est dans son rôle de s'opposer, mais, elle doit le faire avec des arguments concrets", soutient Aminata Touré-elle, rejetant les accusations de l'opposition.



Au sujet de la baisse promise de 10% du prix de l'électricité par le Président Macky Sall, elle pense qu'il faut être patient. Selon elle, ce qu'il faut comprendre, " c'est qu'il y aura 10% de baisse sur les factures. C'est important que cela allège les charges des ménages, mais, surtout cela rend notre économie encore plus compétitive".



Selon elle, "le premier facteur de production, c'est l'énergie. Lorsqu'elle coûte cher, on devient moins compétitif sur le marché et cette baisse a un double impact sur les ménages, mais aussi sur la compétitivité des entreprises". Au sujet de la construction du TER (train express régional) confiée à une entreprise française en difficulté et qui fait débat, Elle soutient que "Alstom a une excellente technologie et expérience dans ce domaine". Selon elle, " un train qui va transporter 115 mille passagers par jour de la région de Dakar, c'est une excellente nouvelle. On va passer moins de temps dans les embouteillages", soutient-elle.



Source le quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook