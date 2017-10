Aminata Touré sur la même longueur d'onde que Zahra Iyane Thiam : "Le Sénégal, c'est le pays de Ndjeumbeut Mbodj, Aline Sitoé Diatta, de Ndatté Yalla"

Dans une déclaration qu'elle a rendue publique, hier, l'ancien Premier ministre Aminata Touré dite Mimi fait l'apologie des femmes sénégalaises, notamment celles de l'Alliance pour la République (APR).



Elle apporte ainsi de l'eau au moulin de Zahra Iyane Thiam qui, dans une récente interview, avait lancé à l'endroit de ses "chères sœurs" de l'APR: "Si les femmes du parti sont juste considérées comme des punching-balls par certains zélés, l'on comprend toutes les misères qu'on fait subir à notre sœur Mimi Touré".



"Depuis toujours, les femmes sénégalaises refusent de raser les murs ; elles ont une loyauté à toute épreuve, mais n'acceptent ni les brimades ni les humiliations. Le Sénégal, c'est le pays de Ndjeumbeut Mbodj, d'Aline Sitoé Diatt, de Ndatté Yala et de tant d'autres femmes célèbres ou inconnues qui se sont toujours battues pour leur dignité et leur honneur, mais aussi pour leur famille, leur communauté et leur pays. En politique comme dans la vie, les Sénégalaises sont des battantes et des combattantes", soutient Aminata Touré.



L'envoyée spéciale du Président Macky Sall d'ajouter: "Cette tradition, les femmes engagées en politique continuent à la perpétuer, et je les encourage toutes, à rester fortes , à occuper leurs espaces et à assumer leurs ambitions sans complexe. Les femmes sont en politique pour y rester, se faire entendre, se faire respecter et assumer des responsabilités à hauteur de leur talent et leur engagement".



Sous ce rapport, Mimi Touré dit encourager sa "jeune sœur et camarade, Zahra Iyane Thiam", "avec qui et tant d'autres", elle relève avoir partagé "des moments difficile de conquête du pouvoir".



