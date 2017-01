Aminata Touré sur les incidences financières des 15 députés de plus, " la démocratie a un coût "

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 11:01

L'augmentation de 15 députés de p^lus à l'Assemblée Nationale et ses incidences financières fait beaucoup réagir au sein de l'opinion publique. Certains personnes évaluant cette hausse, parlent de 6 milliards de francs comme du montant que devraient coûter les 15 députés dédiés à la diaspora. Interpellée sur la question, en marge du lancement du réseau "femme leadership et développement. Interpellée sur la question, l'ancienne Premier Ministre Aminata Touré rétorque que, " la démocratie a un coût, si vous pensez que c'est très cher, il faut expérimenter le contraire. Nos concitoyens qui sont à l'étranger contribuent de manière significative à l'économie du pays. Donc, il est important qu'ils aient des représentants à l'Assemblée Nationale qui portent leurs voix, leurs préoccupations. C'est important puisque 65% l'ont approuvé lors du référendum". Par ailleurs, si la responsable de l'APR dit se garder de s'immiscer dans ce qui est désormais convenu d'appeler l'affaire Bamba Fall et Cie, elle n'en pense pas mois que "la démocratie sénégalaise a atteint un n niveau tel que l'on doit pouvoir s'exprimer tout à fait pacifiquement, que cela soit à l'intérieur des partis ou à l'extérieur sans violence physique, ni verbale. Et Mme Touré d'ajouter que " c'est à nous hommes et femmes politiques de nous appliquer à avoir un message qui puisse être de civilité entre acteurs politiques même si on n'a pas les mêmes opinions".

source: le quotidien

