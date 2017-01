Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amour : les comportements qui font fuir les hommes Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 23:18 | | 0 commentaire(s)| Comme à la chasse, il y a des techniques à connaître et de l’entraînement pour les appliquer à bon escient. Ce mec là vous plaît, vraiment. Apprenez alors à éviter certains attitudes « anti-productives »



Les femmes ont une forte propension à la culpabilité. S’auto-persuader qu’en amour, elles n’ont pas de chance étant donné leurs dernières histoires de cœur plutôt catastrophiques. Il est temps de faire son introspection pour déceler les erreurs afin de ne plus les reproduire.





Certains comportements sont en effet fatals si vous souhaitez ne plus avoir de nouvelles de sa part. Et pourtant, pour une fois qu’il y a un garçon qui vous plaît, vous attendez ça depuis tellement longtemps … eh bien justement, nombreuses femmes voient en leur nouvelle cible une chance inouïe, pas question donc de la laisser filer !



Faire preuve de patience





Vous êtes persuadée d’avoir trouvé la perle rare. Et pourtant par peur de le perdre, vous agissez excessivement. Trop de messages, trop de questions, trop d’appels. Trop c’est trop. Rappelez-vous qu’un homme privé de ses libertés devient malheureux. Il va rapidement prendre le large, votre présence finit par l’étouffer. Il est vrai que les femmes ont bien souvent besoin de se projeter pour penser une relation.





Construire des projets avec votre amoureux ne signifie pas lui mettre la bague aux doigts et lui parler d’enfant dès les premières semaines. Rien ne presse, laisser du temps au temps. Il a besoin de vous désirer, de ressentir des difficultés pour « être à vous ». Les hommes respectent beaucoup plus ce qu’ils obtiennent à travers l’effort. N’envisagez pas votre vie à travers lui, s’il donne des nouvelles tant mieux, sinon tant pis. Après tout, rien ne presse.





Ne pas faire en sorte de vous rendre directement disponible, laissez du mystère et de l’incertitude flotter dans l’air. On désire toujours plus ce qui ne nous appartient pas.



La femme indépendante rassure





Vous l’aurez compris, se faire désirer est une attitude qui marche à tous les coups. Sans tout calculer pour autant, il s’agit de savoir garder les pieds sur terre en envisageant votre relation (même si vous avez la tête dans les étoiles !). Il est plus naturel de se comporter ainsi à partir du moment ou vous avez en tête vos projets, votre carrière, l’envie de réussir.





Des objectifs qui vous rendent indépendantes et ambitieuses. En ayant comme priorité votre avenir, vous aborderez avec beaucoup plus de sagesse les petits (ou grands) bonheurs de la vie qui s’offriront à vous.





