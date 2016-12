Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ‘’Amoureuse de l`époux de ma sœur, je ne sais plus comment me défaire de lui’ Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Décembre 2016 à 21:02 | | 0 commentaire(s)| ‘’Comme on le dit je n'ai pas choisi de tomber amoureuse. Et lorsque cela est arrivé, je suis tombée sur la ‘’mauvaise’’ personne. Je dis mauvaise parce que c’est quelqu’un qui est déjà pris, mais pas par n’importe qui, il s’agit du mari de ma soeur.

Lorsque j’ai fait sa connaissance il y a de cela 3 ans, je ne savais encore rien de sa situation matrimoniale encore moins de qui il est l’époux. J’ai passé presque huit ans à l’étranger sans toutefois prendre part à une cérémonie familiale. Du coup, je ne savais pratiquement rien de ce qui se faisait en famille. J’ai décidé de m’isoler pour des raisons de familles.



Jonas et moi, nous nous sommes rencontrés dans un supermarché. Au départ, il a dit me connaitre mais en s’approchant de moi, il s’est rendu compte que je n’étais pas la personne qu’il semblait connaitre. Mais cela ne l’a pas empêché d’échanger avec moi. C’est ainsi que ça a commencé. En sortant de la, nous avons échangé les numéros de téléphones.



On se voyait de temps à autre, et il a fini par me déclarer son amour. Il m’a fait savoir qu’il a deux enfants et qu’il était en instance de divorce. Je n’ai trouvé aucun inconvénient. Notre histoire a donc continué sans pour autant avoir de relation intimes.



Au début de cette année, j’ai décidé de taire les rancœurs avec ma famille. J’appelle donc ma sœur pour lui rendre visite. Et c’est là que je vois accrocher au salon leur photo de mariage. Pour être sûr qu’il s’agit de la même personne, j’ai demandé son nom. Et effectivement, je ne me trompais pas. Depuis ce jour, je ne sais plus quoi faire.



Je l’évite sans pour autant avoir le courage de lui dire que je suis la sœur à sa femme. Je suis amoureuse de lui, je l’avoue. Mais vu la situation, je voudrais me défaire de lui mais je ne sais comment.’’



source: Anonyme



