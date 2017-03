Amoureuse de son présumé violeur, une adolescente le défend à la barre Un fait peu ordinaire s’est produit au tribunal de grande instance de Diourbel, une ville du Sénégal, située à environ 150 kilomètres à l’est de Dakar.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2017 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Interrogé par le juge, l’inculpé n’a pas mis de difficulté à reconnaître avoir eu des rapports sexuels avec D.D. Mais, celui-ci a tenu à préciser qu’il a toujours nourri de bonnes intentions envers la demoiselle.

B. Niang est allé plus loin en révélant son désir de vouloir épouser celle qu’il présente comme sa petite amie. L’homme a même pris à témoin le père de D.D.



Toujours animée par le désir de voir B. Niang respirer l’air frais de la liberté, l’ado a confirmé les dires de ce dernier. Mieux, elle a révélé qu’elle n’a nullement été forcée à coucher avec le mis en cause.

Bien au contraire, D.D. a déclaré qu’elle s’était rendue de son plein gré au domicile de B. Niang, avec le doux rêve de se livrer à son amoureux. Le juge et l’assistance n’avaient pas encore accusé le coup quand elle a indiqué que B. Niang est l’auteur de la grossesse qu’elle porte. De cette idylle entre le supposé violeur et la victime, naîtra donc un enfant dans les prochains mois.



Le meilleur était à venir. Aux yeux et au su de toute l’assemblée, en présence de son père, D.D. a reconnu qu’elle était amoureuse de l’homme qui se tenait à la barre.

Tout ceci a conduit le procureur à demander à la Cour de reconsidérer le délit de viol sur mineure de moins de 16 ans. Toutefois, il a requis deux ans d’emprisonnement pour pédophilie et détournement de mineure.

Le verdict sera connu le jeudi prochain.



AFRK.MAG





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook