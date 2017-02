Amy Sarr Fall sur la Grande Rentrée citoyenne: « L'intervention de SEM Macky Sall était admirable»

Amy Sarr Fall a tenu à rendre hommage à son Excellence, le Président Macky Sall qui lors de la grande rentrée citoyenne a fait selon la directrice d’Intelligences Magazines « une intervention admirable » avec de belles anecdotes sur son parcours atypique et exceptionnel.



"Voila! Après plusieurs semaines d'intenses préparations pour la réussite de la Grande Rentrée Citoyenne, la 5e édition a enfin vécu. Un moment rendu inoubliable par Président de la République du Sénégal, qui a eu droit à un standing ovation des jeunes venus de tout le pays pour l'écouter partager avec eux les moments forts qui ont marqué son parcours exceptionnel. Au nom de toute l'équipe d'Intelligences magazine et des milliers de jeunes qui bénéficieront de ses conseils, je tiens à remercier du fond du coeur le Président de la République pour ce grand honneur, pour sa disponibilité et son engagement à accompagner la jeunesse", a déclaré Amy Sarr Fall sur sa page Facebook





« Merci au Premier ministre Mahammed B. A. Dionne et les membres de son gouvernement qui l'ont accompagné notamment le Pr Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et M. Serigne Mbaye Tham, ministre de l'Education Nationale. Merci à Madame Aminata Tall, Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental et Mme Aminata Touré, Envoyée spéciale du Président de la République. Et surtout un grand merci à nos amis étudiants et lycéens, ainsi qu'à leurs parents, professeurs et proviseurs pour leur soutien sans faille. Rendez-vous prochainement inchallah pour la 6e édition de la GRC! », a ajouté la belle Amy Sarr Fall.



