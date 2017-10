Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Amy Sarr Fall, tout ce que vous ne savez pas sur la belle intello (Les dirigeantes sénégalaises les plus influentes) Rédigé par leral.net le Mardi 17 Octobre 2017 à 12:56 | | 0 commentaire(s)| Ces femmes se sont hissées à la tête de grandes entreprises sénégalaises en tant que numéro un ou deux, dans des secteurs très masculins. Elles font rayonner l’économie du continent et méritent un coup de projecteur. Découvrez Amy Sarr Fall, Consultante, DG d’INTELLIGENCES PRESSE et Présidente du club INTELLIGENCES CITOYENNES

Consultante en communication internationale, Amy Sarr Fall , 32 ans, a fait ses armes aux États-Unis et à Paris, avant de retourner à Dakar pour monter, seule, son agence de communication et son magazine d’informations générales en 2009. Titulaire d’un bachelor en communication internationale à l’université américaine de Paris, l’entrepreneure est aujourd’hui à la tête d’Intelligences magazine. Et peut désormais se targuer d’être l’une des rares patronnes de presse en Afrique, aux commandes d’un vrai groupe.

Cette self-made woman au CV impressionnant a été élue femme entrepreneur de l’année 2016 par Air Maroc. Elle compte parmi ses références, Publicis, l’un des plus grands groupes de communication européen, le New York Times… Mais aussi des rencontres d’exception comme le Dalaï Lama ou Barack Obama.

Militante pour le développement du leadership au féminin, Amy Sarr Fall fait rimer business et social, en développant des projets concrets sur le terrain : « Il n’était pas normal selon moi qu’après 50 ans d’indépendance, le pays ne soit pas en mesure de célébrer les femmes à leur juste valeur ».



Elle crée alors la cérémonie 50 Femmes Sénégalaises Leaders d’Exception, dans le cadre du cinquantenaire de l’indépendance. Parmi ses autres actions : l’éducation des jeunes en Afrique via sa plateforme Intelligences citoyennes, qui lui permet d’organiser chaque année, depuis cinq ans, la Grande rentrée citoyenne visant à promouvoir le leadership auprès des jeunes.



Source Into the Chic







