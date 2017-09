An 15 du naufrage Le Joola : Les autorités de Ziguinchor s’activent pour la commémoration Les autorités administratives de Ziguinchor préparent activement, la commémoration du naufrage du bateau Le Joola.

« Nous venons de présider un CRD préparant le 15e anniversaire du naufrage du bateau Le Joola qui sera célébré le 26 septembre 2017 », a informé, mardi, le gouverneur de région, Guedj Diouf.

A l’en croire, ce Comité régional de développement (CRD) a permis de prendre « des mesures, des dispositions pour une bonne organisation de la cérémonie commémorative ».



« Parmi ces dispositions, il y a le désherbage du cimetière de Kantène qui se fera le 16 septembre prochain sur la supervision de l’Armée, avec la participation des membres de l’association des familles des victimes, des jeunes, des mouvements associatifs et des acteurs culturels de la région. Nous avons également décidé d’accompagner les associations des familles des victimes pour l’organisation matérielle le jour J, au niveau du cimetière de Kantène, au niveau du port de Ziguinchor où se tiendra la cérémonie officielle », a souligné le gouverneur.



M. Guedj Diouf ne s’est pas arrêté là. « Nous envisageons également de nettoyer, avec la collaboration de la maire de la ville, la stèle réservée aux victimes au niveau du port pour permettre le recueillement des familles. Nous accompagnerons également de manière générale, dans le cadre des manifestations l’association des familles pour les déplacements au niveau du cimetière de Kabadjo (Kafountine) », a-t-il ajouté.

Pour rappel, ce bateau avait fait près de 2000 morts et disparus lors du naufrage de 2002 aux larges du fleuve Gambie.





