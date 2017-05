Anderlecht: Kara Mbodj champion de Belgique

Anderlecht est champion de Belgique. Le club de la capitale, premier à l'issue de la saison régulière, a remporté les play-offs à six du championnat national pour s'offrir le titre. Anderlecht a officialisé le 34e sacre de son histoire en s'imposant, jeudi sur la pelouse de Charleroi (3-1) grâce notamment à un doublé de Lukasz Teodorczyk. Ce titre porte notamment la marque du jeune entraîneur suisse René Weiler (42 ans) arrivé en début de saison en provenance du FC Nuremberg (D2 allemande).



Dans le même temps, le Club Bruges son dauphin s'est incliné à Ostende (2-1) et compte sept points de retard sur le leader. Avant la dernière journée, Bruges voit revenir La Gantoise, vainqueur de Zulte-Waregem (5-2), à un point dans la course à la deuxième place, qualificative pour le tour préliminaire de la Ligue des champions.



source: wiwsport