Anderlecht: Stéphane Badji en partance pour Roda JC (Eredivisie) Depuis l’arrivée de Trebel, le sort de Stéphane Badji est scellé : le Sénégalais va quitter Anderlecht. Le milieu de terrain va être prêté six mois à Roda JC, avant-dernier en première division hollandaise.

Rédigé par leral.net le Lundi 30 Janvier 2017 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

Indésirable à Anderlecht, Stéphane Badji intéressait Angers (France), Bursaspor (Turquie) et Grenade (Espagne). Mais selon la presse flamande, c’est bien à Roda que le Sénégalais, non convoqué pour la CAN, va terminer la saison. Le joueur va être prêté six mois, le club hollandais bénéficiant d’une option d’achat. Roda est 17e, soit avant-dernier en Eredivisie, à un point du maintien.



source:sudinfo

