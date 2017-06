Anderlecht a trouvé une solution pour Badji

Le milieu de terrain sénégalais Stéphane Badji quitte le RSC Anderlecht. Il a été prêté pour une saison à la formation turque de Kayserispor, a confirmé mardi la formation du Süper Lig (D1 turque).



Le joueur de 27 ans, arrivé en janvier 2016 en provenance de Basaksehir, un autre club turc, a disputé 18 rencontres toutes compétitions confondues pour les Bruxellois lors de la précédente saison.



Badji, sur qui ne comptait plus l'entraîneur suisse René Weiler, n'a pas bénéficié d'une seule minute de temps de jeu chez les "Mauves" depuis le 1er janvier 2017.



Kayserispor a pris la 15e place du championnat et a ainsi évité de peu la relégation. "Nous espérons que ce transfert sera profitable au joueur et au club", peut-on lire sur le site du club de la ville de Kayseri, situé en Anatolie centrale.



