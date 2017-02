Anderlecht offre un nouveau contrat réévalué à Kara:« Le club respecte mes prestations et m'a récompensé » Anderlecht a revu à la hausse le contrat de son défenseur Kara Mbodji, informe rtl.be. Le club et le joueur ont paraphé lundi le nouvel accord de collaboration.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Le club et le joueur ont trouvé lundi un nouvel accord de collaboration, annonce le club bruxellois. "Cette initiative est une preuve de respect. Le RSC Anderlecht respecte mes prestations et il m'a récompensé par ce nouveau contrat. Je m'efforcerai, comme je l'ai toujours fait, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés", déclare Kara Mbodji dans rtl.be.



Kara a fait une bonne CAN avec les "Lions" du Sénégal. Il fait partie du onze type de la compétition.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook