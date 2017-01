Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angelina Jolie : "Brad est terrifié que l’on puisse apprendre la vérité" Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 23:43 | | 0 commentaire(s)| C’est sûrement l’un des divorces les plus médiatisés de ces dernières années. Alors qu’ils pensaient pouvoir rester discrets au début, le couple Angelina Jolie et Brad Pitt voit son divorce plus médiatisé que prévu.

C’est sûrement le divorce avec le plus de rebondissements que le public a suivi cette année. Le 15 septembre dernier la nouvelle tombe et fait le tour des médias internationaux. C’est l’un des événements les plus marquants de cette année 2016 avec le braquage de Kim Kardashian à Paris. Un divorce qui a intéressé toutes les grandes chaînes, y compris les chaînes françaises. C’est Angelina Jolie qui demande l'a demandé après deux ans de mariage et douze ans de vie commune. Et c’est ici que la bataille juridique commence. Si l’on pensait que l’ex-couple le plus glamour d’Hollywood comptait rester discret, tout est allé dans le sens inverse. Rien n’a pu rester secret bien longtemps.



On apprend alors dans un premier que si madame demande le divorce, c’est parce que monsieur boit et se drogue. S’en suit alors des joutes entre les deux anciens amants dans les médias. L’actrice veut à tout prix obtenir la garde exclusive de leur six enfants, et bien entendu, Brad Pitt n’est pas d’accord. Les accusations s’enchaînent alors. Elle, déclare que son ancien compagnon est violent avec ses enfants, lui rétorque que c’est son ex-femme qui peut avoir des excès de colère, et qu’il existe des enregistrements pour le prouver.



Dernier round musclé en date, les vacances de Noël. Il s’agissait d’organiser les vacances de Noël avec les enfants. On apprenait que Brad Pitt pourrait voir sa progéniture, mais le déroulement du dîner nous a glacé le sang. A table, on pouvait retrouvé Brad Pitt, Angelina Jolie, leurs six enfants… et le thérapeute qui encadre les rencontres avec l’acteur. Un moment qui a passablement énervé Brad, et à juste titre.



Aujourd’hui la belle revient avec de nouveaux éléments qui risquent d’enfoncer un peu plus Brad Pitt. Angelina Jolie est revenu avec des documents "solides", elle explique que si les enfants sont affectés, c’est uniquement de la faute de leur père. Mais, soucieuse de sauvegarder ce qu’il reste à sauvegarder, elle a aussi expliqué être d’accord avec son ancien compagnon pour garder privé certains détails. Seulement, elle est consciente qu’il est très astucieux pour Brad Pitt de l’accuser de laver leur linge sale en public. Selon Angelina Jolie et les documents déposés par Laura Wasser, si l’acteur est dans cette logique d’harcèlement, c’est qu’il est "terrifié que le public apprenne la vérité", elle poursuit par une révélation choc "Il n’y a aucun doute, Brad préfère garder l’affaire entière privée, en particulier aux vues du compte tenu des enquêtes détaillées du Bureau Fédéral des enquêtes et du Ministère du Service à l’Enfance".



Ils auraient accepté tous les deux de sceller le dossier, et se haïssent sans aucun dout



source:public



