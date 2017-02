Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angelina Jolie: Elle a remplacé Brad Pitt avec un sex-symbol ! Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Février 2017 à 17:37 | | 0 commentaire(s)| Entre Angelina Jolie et Brad Pitt, la rupture est consommée. Après avoir d'abord engagé une procédure de divorce en septembre dernier, l'actrice serait maintenant en couple avec un autre acteur hollywoodien. Une nouvelle qui va faire des jaloux...

Vous l'aviez peut-être oublié depuis qu'elle est tombée amoureuse de Brad Pitt sur le tournage de "Mr and Mrs Smith" mais Angelina Jolie est une vraie croqueuse d'hommes. Celle à qui l'on prête des relations avec nombre de collègues à Hollywood (dont Colin Farrell et Johnny Depp) aurait mis le grappin sur un nouvel homme. Et à en croire le magazine "Heat" qui dévoile l’information ce mercredi 1er février, il s'agit encore une fois d'un sex-symbol !



Musicien et surtout acteur (il a reçu l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Dallas Buyers Club") l'heureux élu ne serait autre que... Jared Leto, 45 ans ! Ce beau gosse aux yeux bleus avait côtoyé la maman de 6 enfants sur le tournage du film "Alexandre", en 2004, avant même que cette dernière ne songe à fonder une famille. Aujourd'hui, alors que celle-ci tombe en ruine, elle peut compter sur son vieil ami pour lui "rendre le sourire" rapportent les sources.



Et d'ajouter : "Jared est un optimiste et il est un peu fou, comme Angie. Il s’engage pour les droits de la communauté LGBT et travaille avec de nombreuses associations caritatives, tout comme elle. Quand elle a demandé le divorce de Brad Pitt, Jared a été une des premières personnes à la contacter. Il l’a appelée pour s’assurer qu’elle allait bien, et ils ont beaucoup parlé dans les semaines qui ont suivi. Ils se sont vus à Los Angeles, ils ont dîné au Château Marmont, c’était électrique entre eux".



Mais l'officialisation ne sera pas pour tout de suite, à en croire le magazine. Et pour cause, après 12 ans d'amour avec Brad Pitt, Angelina Jolie "ne veut pas précipiter les choses tant qu’elle est en plein divorce et qu’elle essaie d’avoir la garde de ses enfants, mais elle l’aime l’attention de Jared". Affaire à suivre !



source: Voici



