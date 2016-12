Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angelina Jolie : L'actrice dispose d'une video qui va détruire Brad Pitt Rédigé par leral.net le Samedi 31 Décembre 2016 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| La lutte fait toujours rage entre Brad Pitt et Angelina Jolie. Les deux stars se tirent dans les pattes pour la garde de leurs enfants. Mais l'actrice aurait entre ses mains une vidéo qui pourrait causer des problèmes à Brad Pitt.

Hier, Angelina Jolie et Brad Pitt faisaient rêver des millions de personnes avec leur couple glamour et parfait mais aujourd'hui les deux stars sont prêts à tout pour se détruire. Après un divorce qui a choqué le monde entier, c'est au tour de la garde des six enfants qui est au centre de toutes les attentions.



Sépa­rées en septembre dernier, les Brangelina n'ont jamais trouvé un terrain d'entente à ce sujet. Si pour Thanksgiving, l'acteur de 53 ans n'était pas avec ses progénitures mais pour Noël, il a eu droit à quatre petites heures en leur compa­gnie de ses enfants et aussi en la présence d'un thérapeute.



Mais le partenaire de Marion Cotillard dans le film Alliés (actuellement en salles), ravi de cette rencontre, va perdre son sourire. Selon le maga­zine OK!, il serait dans de beaux draps à cause d'une vidéo filmée à son insu par Maddox le montrant violent lors d'une dispute avec Angie.



Le juge en charge du dossier pourrait alors confier la garde à la fille de Jon Voigt." Au cours de l’an­née écou­lée, Brad et Angie ont connu des disputes désa­gréables auxquelles les enfants ont été expo­sés, explique un proche du couple. Maddox aurait trouvé un moyen d’écou­ter et même de filmer beau­coup de ces disputes." On attend avec impatience le prochain acte de cette affaire.



