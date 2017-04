Angelina Jolie divorcée de Brad Pitt et en couple avec Tom Cruise ? Pourquoi on n'y croit pas !

Depuis quelques jours, les tabloïds américains ne parlent que de ça. Selon certains d'entre eux, Angelina Jolie aurait retrouvé l'amour dans les bras de Tom Cruise. Contrairement à Bella Hadid qui n'arrive pas à oublier son ex-boyfriend The Weeknd, l'ex-femme de Brad Pitt elle, semble avoir réussi à tourner la page.



Mais d'où viennent ces rumeurs ? Si l'on en croit les révélations du National Enquirer, l'actrice de 41 craquerait totalement pour les beaux yeux de l'acteur. Et alors qu'ils se seraient vues en début d'année en Angleterre pour discuter d'un projet de film, c'est bel et bien cette rencontre qui aurait marqué le début de leur idylle puisque d'après les dires du site américain, la comédienne serait sous le charme : "Angelina est attirée par la virilité, la force et le côté sauvage de Tom. Elle aime qu'il soit un peu différent." Autrement dit, les deux célébrités fileraient désormais le parfait amour depuis quelques mois. Au point de s'organiser des rendez-vous secrets et romantiques. Vous avez du mal à y croire ? On vous rassure, nous aussi !

Angelina Jolie retrouvera-t-elle bientôt l'amour ?

Depuis qu'Angelina Jolie a annoncé son divorce avec Brad Pitt, on lui prête énormément de relations avec d'autres célébrités. D'abord avec Jared Leto, puis avec Tom Cruise.



Mais alors que la Toile s'affole à l'idée que ce couple soit réel, la rédac' de melty elle, n'y croit pas. La raison ? Tout simplement parce que l'info est trop énorme pour être vraie. Surtout que le site Gossip Cop n'a pas hésité à mener sa petite enquête pour arriver à la conclusion que cette histoire de romance entre les deux acteurs est fausse. Mais ce n'est pas tout ! Tom Cruise aurait en réalité succombé pour la talentueuse Vanessa Kirby, actrice dans la série The Crown.



Autrement dit, il semblerait que sa supposée romance avec Angelina Jolie ne soit qu'une énième rumeur à laquelle on a vraiment du mal à croire. N'empêche, il faut se rappeler que tout peut arriver car la planète people est pleine de surprises !



La preuve, alors que personne ne s'y attendait, Justin Bieber s'est affiché très proche d'une mystérieuse brésilienne qui pourrait être sa nouvelle petite amie.