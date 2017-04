Angelina Jolie testée contre les drogues chaque jour sur le tournage de « Tomb Raider »

En 2001, des millions de fans du jeu vidéo « Tomb Raider » découvrent leur héroïne, Lara Croft, au cinéma, incarnée par Angelina Jolie. Un choix qui a été difficile pour l’équipe du film, comme le dévoile la productrice Sherry Lansing. Celle-ci s’apprête à publier ses mémoires, et en a dévoilé les bonnes feuilles dans le « Hollywood Reporter ». De Tom Cruise à Angelina Jolie en passant par Demi Moore, la productrice dévoile ses secrets après une vie à Hollywood.



Elle apprend notamment qu’il n’a pas été évident de choisir Angelina Jolie pour tourner dans « Tomb Raider ». A l’époque, son père, Jon Voight, ainsi que Jane Fonda, une amie de l’acteur, l’avait mise en garde, affirmant qu’Angelina Jolie était « extrêmement fragile ». A l’époque, Angelina Jolie souffre d’une réputation difficile : elle consomme beaucoup de drogue, et son mariage avec Billy Bob Thornton – dont elle garde le sang dans une fiole qu’elle porte autour du cou – fait froncer des sourcils. Paradoxalement, ce côté dangereux et contestable de l’actrice semble parfaitement correspondre au personnage de Lara Croft.



Pour être sûrs de leur choix, les producteurs s’envolent pour le Mexique pour voir Angelina Jolie qui y tournait un film, et qui leur dit : « Ecoutez, je veux le faire, mais je connais ma réputation, et je ferai tout ce qu’il faut pour vous prouver que j’en vaux la peine. Je serai fiable, je serai présente chaque jour, et je travaillerai dur. Si le studio le souhaite, je me soumettrai à des tests de dépistage de drogue tous les jours ». Le studio la prend alors au pied de la lettre, et sur le tournage, l’actrice est testées aléatoirement, et aucune drogue n’a jamais été détectée.



A sa sortie, le film a connu un grand succès auprès du public. Rien qu’en France, 2,5 millions de personnes sont allés voir Angelina Jolie dans la peau de Lara Croft.