Angelina Jolie toujours en froid avec son père, elle refuse qu'il voit ses enfants !

Depuis qu'elle est officiellement séparée de Brad Pitt, Angelina Jolie ne vit pas des jours faciles. L'actrice a d'ailleurs été submergée par le désespoir pour son premier voyage sans lui. Malgré tout, la comédienne tient le coup pour ses six enfants Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox. Et si elle se bat pour en obtenir la garde, elle prend aussi des décisions radicales les concernant. Car si l'on en croit les révélations du site Radar Online, Angelina Jolie n'a pas hésité une seule seconde avant d'interdire à son père Jon Voight de voir ses petits-enfants. La raison ? Tout a commencé en 2002 lorsque le septuagénaire s'est confié lors d'une interview à la télé américaine racontant que sa fille était folle et qu'elle devait être soignée pour ses sérieux problèmes psychiatriques. Un commentaire qui n'était alors pas passé inaperçu à l'époque et qui bien évidemment, n'avait pas plu à la principale concernée. Brouillés pendant des années, le père et la fille avaient pourtant fini par se rabibocher en 2007. Malheureusement, la bonne entente n'a visiblement pas duré...



Angelina Jolie est prête à tout pour ses enfants.

Toujours d'après les informations rapportées par le tabloïd américain, Angelina Jolie qui se sent encore menacée par Jennifer Aniston, a donc décidé de tenir son père à l'écart de sa famille et ce, alors qu'il tente par tous les moyens de se faire bien voir. "Pas une seule semaine ne passe sans que Jon n'envoie un message touchant à Angie. Mais la seule réponse qu'il reçoit, c'est d'arrêter de l'embêter et d'enfin comprendre qu'il n'est pas le bienvenu" raconte l'informateur. En d'autres termes, la comédienne de 41 ans ne voudrait plus rien avoir à faire avec son géniteur comme le confirme la source : "En fin de compte, Angelina n'aime pas Jon et elle ne voit pas pour quelle raison il mériterait d'être en contact avec ses enfants. Il n'a jamais été un bon modèle à suivre, elle n'oubliera et ne pardonnera jamais le passé." Voilà de bien tristes nouvelles. Espérons alors que le père et la fille réussissent à trouver un terrain d'entente