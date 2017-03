Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Angelina Jolie vire la nounou de ses enfants… son frère! Rédigé par leral.net le Lundi 27 Mars 2017 à 22:12 | | 0 commentaire(s)| James Haven, le frère d’Angie, était depuis le divorce des Brangelina la nounou des enfants. La star hollywoodienne vient de le licencier pour des raisons de santé.

James Haven, le frère d’Angie, était depuis le divorce des Brangelina la nounou des enfants. La star hollywoodienne vient de le licencier pour des raisons de santé.

Depuis le mois de septembre dernier, la planète people vit au rythme du divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie. Les deux stars se sont d’abord battus ardemment, puis ont trouvé un accord - il était impossible de laisser leurs six enfants voir leurs parents se déchirer. Dans l’ombre, le frère d’Angelina, James Haven, s’occupait de la tribu. Pendant qu’Angie était loin de la maison, l’oncle aimant gérait l’organisation de toute la maison, le repos des nourrices, l’éducation des enfants et même les nuits si un enfant se réveillait. Tout se déroulait à merveille jusqu’à ce qu’Angelina décide de mettre un terme à cette nouvelle vie : selon le magazine «Grazia», la star a licencié son propre frère.

Angelina Jolie ne souhaitait pas vraiment s'en séparer. Mais à priori, elle n’aurait pas vraiment eu le choix : son frère était épuisé. «Les choses ne sont pas faciles, avec le divorce de Brad et Angelina, et James a fait tout ce qu’il pouvait pour aider la famille dans cette période extrêmement difficile», a confié un proche de l'actrice dans les colonnes du magazine. «James a adoré passer du temps avec eux, mais c’est un travail difficile et il est complètement à bout».

Une paix retrouvée Maintenant que la procédure de divorce peut se poursuivre sans problème, Angelina va s’occuper de ses enfants avec l’aide de son futur ex-mari. Selon un ami interviewé dans les colonnes du magazine «People» : «Quand ils sont à Los Angeles, Brad les voit souvent. Il a même passé du temps avec Maddox et Pax. Tout est en train de s’apaiser». Peu à peu, cette famille retrouve la paix.





Accueil Envoyer à un ami Partager