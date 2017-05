Angers: Cissokho dézingue le journal "L'Équipe"

Issa Cissokho est devenu le héros malheureux de la finale de la 100e Coupe de France. Angers a perdu (1-0) à cause d'un but dans le temps additionnel marqué contre son camp par le latéral droit. Sûrement déjà très triste de cette mésaventure, le joueur estime avoir fait l'objet d'un article à charge dans le quotidien L'Équipe de dimanche, intitulé "Cissokho, épaules lourdes".



Il a exprimé son désarroi sur Twitter fustigeant le média et l'auteur de l'article.

"Merci du soutien suite à l'article sur L'Équipe d'une méchanceté incroyable, scandaleuse et gratuite envers ma personne de Raphael Raymond"



