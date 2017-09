Angleterre: Le maillot de Sadio Mané plus vendu que ceux de Messi et Ronaldo

L’international sénégalais est le joueur de Liverpool qui vend le plus de maillots en Angleterre d’après un classement effectué par les magasins Sports Direct.



En tête, on retrouve le français Paul Pogba qui trône sur le haut de la pile, juste devant son nouveau coéquipier Romelu Lukaku.



Marcus Rashford occupe le cinquième rang derrière Eden Hazard (Chelsea) et Alexandre Lacazette (4e). En revanche, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) et Neymar (PSG) sont loin au classement. Le Portugais n’est que 15e et le Brésilien 18e. Notons aussi que Lionel Messi occupe la 8e position. Il est devancé par Harry Kane (Tottenham) et Sadio Mané (Liverpool).



Voici les joueurs qui ont vendu le plus de maillots en Angleterre.



1. Paul Pogba (Manchester United)



2. Romelu Lukaku (Manchester United)



3. Eden Hazard (Chelsea)



4. Alexandre Lacazette (Arsenal)



5. Marcus Rashford (Manchester United)



6. Harry Kane (Tottenham)



7. Sadio Mané (Liverpool)



8. Leo Messi (FC Barcelone)



9. Philippe Coutinho (Liverpool)



10. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)



11. Dele Alli (Tottenham)



12. Roberto Firmino (Liverpool)



13. Matt Richie (Newcastle)



14. Ander Herrera (Manchester United)



15. Cristiano Ronaldo (Real Madrid)



16. Henrikh Mkhitaryan (Manchester United)



17. Dwight Gayle (Newcastle)



18. Neymar (PSG)



19. N’Golo Kanté (Chelsea)



20. Mesut Özil (Arsenal)

