Angleterre: un chien interrompt un match de football pendant plusieurs minutes (VIDÉO)

Dans une vidéo qui est devenue très virale sur la toile, on peut bien voir l’animal appelé Dusty, courir dans tous les sens sur le rectangle vert, tentant tant bien que mal d’éviter d’être capturé par les joueurs, les officiels et aussi des supporteurs, pendant près de 7 minutes, samedi, lors d’un match de Northern Premier League, une ligue régionale de la 7e division, qui avait débuté depuis 25 minutes au stade The Grove, à Halesoweni entre Skelmersdale United et Halesowen Town, selon The Sun.



Ces deux équipess étaient concentrées à rentrer chacune avec la victoire. Mais c’était sans compter sur l’invité surprise qui a décidé d’offrir un moment de détente à tous.



Les propriétaires du chien, le joueur de Halesowen, Asa Charlton et sa famille,se sont ainsi joints aux efforts des autres pour mettre la main sur le chien. Ce qui prit plusieurs minutes avant que le chien ne puisse être mis hors de la pelouse.



« C’était probablement mon pire cauchemar, ma femme, ma mère et ma fille couraient sur le terrain pendant mon match », a déclaré Charlton au Daily Mail.



En regardant la vidéo complète avec les commentaires très amusants des journalistes, qui fournissent les détails de la course-poursuite du chien sur le terrain, cela rend plus drôle la vidéo encore.